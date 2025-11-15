Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб поделился мыслями о матчах против Динамо и Шахтера, оценил личное выступление и рассказал о мечте сыграть за сборную Украины. Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на эфир «Футбол 360».

Впереди у нас игра с «Шахтером», и мы готовимся к ней максимально серьёзно. Могу сказать одно: не будем подстраиваться под соперника. Наш тренерский штаб всегда требует играть в свой футбол. Уверен, это будет интересное противостояние.

В матче с «Динамо» нам не хватило агрессии. Мы с уважением отнеслись к сопернику, но нужно было действовать смелее. К тому же, дважды пропустили после стандартов - это стало ключевым фактором. А во Львове после удаления Кемкина стало сложно психологически. Мы поддержали его после матча, потому что такие ситуации случаются. Несмотря ни на что, боролись до конца и имели шанс сравнять счёт, но немного не хватило реализации.

После матча я написал в своём канале, что есть вещи, которые нужно исправить. И это правда. Хочу брать больше инициативы, чаще обострять, бить по воротам, забивать больше. Один удар за игру - это не норма для нападающего. В прошлом сезоне осенняя часть тоже была удачной, но сейчас чувствую себя ещё увереннее. Статистика говорит сама за себя.

Патрик ван Леувен с первых дней дал мне почувствовать доверие. Я играю все матчи по 90 минут, и это очень важно для уверенности. Тактическая модель тоже изменилась: если Юрий Вернидуб просил меня больше оставаться в штрафной площади, то сейчас тренер хочет видеть меня ниже, в игре с мячом. Мы больше играем через зоны, и мне нравится эта свобода.

В прошлом сезоне я забил 14 голов, и многие сомневались, что смогу повторить этот результат. Но когда пришёл новый тренер, он сказал мне: «Хочу, чтобы ты забил 20 за сезон». Я улыбнулся, потому что это очень сложная задача, но такая вера мотивирует. Постараюсь сделать всё возможное.

Конечно, моя мечта – играть за национальную сборную - мечта каждого футболиста. Я не люблю делать громкие заявления, но если буду показывать стабильную и достойную игру, то, возможно, однажды получу шанс. Пока просто делаю своё дело и двигаюсь шаг за шагом.