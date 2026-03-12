Александр Сукманский

Лех Познань примет донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Для обеих команд это будет первая в истории официальная встреча.

Команды, фанаты, реальные эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Лех Познань вышел в 1/8 финала после победы в плей-офф раунде над финским КуПС. Перед этим польский клуб потерпел два поражения подряд в Экстракласе, что существенно усложнило их шансы на чемпионство, а также вылетел из Кубка Польши. В Лиге конференций этого сезона Лех не знает поражений на домашнем стадионе (3 победы, 1 ничья). В сезоне 2022/23 команда также доходила до 1/8 финала, где прошла Юргорден с общим счетом 5:0.

Шахтер Донецк вернулся после зимней паузы с тремя победами подряд в чемпионате Украины. В групповом этапе Лиги конференций украинцы заняли высокое место (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) и вышли в плей-офф без плей-офф раунда. Все три выездные матча группового этапа Шахтер завершил с 2+ голами. 70% голов в групповом раунде (7 из 10) команда забила после перерыва. Из-за войны в Украине Шахтер проводит домашние еврокубковые матчи в разных городах, в этом сезоне базируется в Кракове (Польша).

Исторически Лех не проигрывал украинским командам в двух матчах (1 победа, 1 ничья), тогда как «Шахтер» выиграл 2 из 3 встреч с польскими клубами (1 поражение).

Статистические факты:

Лех Познань нанес больше всего ударов в створ ворот среди всех команд Лиги конференций этого сезона (49).

Лех проигрывал во время первого тайма только в одном из последних 22 официальных матчей.

Кауэ Элиас может провести первый старт за «Шахтер» в 2026 году – все его 5 предыдущих еврокубковых голов сезона были забиты в победных матчах команды.

Ключевые игроки:

Микаэль Исак (Лех) – 15 ударов в створ в Лиге конференций (второй показатель после одного из игроков), 4 из 5 голов в групповом этапе забил до перерыва.

У Леха продолжается отсутствие из-за травмы Камиля Якубчика.

У Шахтера нет существенных кадровых потерь.

Матч состоится на нейтральном поле в Польше.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВОЕ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.