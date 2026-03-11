Шахтёр остался без лидера: Арда Туран подтвердил кадровую потерю перед матчем с Лехом
Донецкий клуб вынужден играть без своего капитана
около 1 часа назад
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран сообщил, что защитник Николай Матвиенко не сможет помочь команде в матче 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха.
Несмотря на серьезность повреждения, Туран не исключает, что Матвиенко успеет восстановиться к решающему матчу плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции. Сообщает пресс-служба горняков.
Мне нравится Матвиенко – и как игрок, и как лидер команды. У нас хороший капитан. Травмы – часть футбола. Возможно, если бы форсировать восстановление, мы могли бы использовать Николая, но нельзя думать только о себе. Сборную Украины ждут матчи отбора, и если мы будем давить с восстановлением, это будет плохо для нас и сборной. Надеемся, что Матвиенко скоро вернется. Я уверен, что и без него завтра проведем хороший матч.
Матч с Лехом состоится 12 марта, начало в 19:45.
