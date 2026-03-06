Денис Седашов

Донецкий Шахтер на выезде одержал нелегкую победу над Александрией в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

С первых минут матча горняки завладели игровой инициативой, однако воплотить контроль мяча в забитые мячи до перерыва не удалось. Зато хозяева поля имели свой супершанс — Папа Ндиага Яде мог вывести Александрию вперед, но после его мощного удара мяч попал в штангу.

Во втором тайме давление донетчан на ворота соперника только усилилось. Решающий эпизод произошел на 61-й минуте — Педро Энрике выполнил прострел в штрафную площадку, где Лассина Траоре переправил мяч в сетку — 1:0.

УПЛ. 19-й тур

Александрия – Шахтер – 0:1

Гол: Траоре, 61

КДК УАФ вынес жесткое постановление Александрии по делу несостоявшегося матча.