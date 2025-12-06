Лехия с двумя украинцами на поле обыграла Гурник в стартовом матче 18 тура Экстраклассы. Матч в Гданьске завершился со счетом 5:2.

В середине недели обе команды встречались в Кубке Польши, в котором хозяева выпустили не всех ведущих игроков, готовясь непосредственно к игре чемпионата.

Все началось с первых минут, когда лучший бомбардир Экстраклассы Бобчек открыл счет, после чего фанаты хозяев устроили настоящую дымовую завесу, которая на многое повлияет в матче.

До этого Лехия могла раньше открыть счет, если бы у Дьячука не нашли офсайд на VAR.

Затяжная пауза позволила несколько сбить темп Гурника, который на 35-й минуте сравнял счет.

Арбитр компенсировал к первому тайму 15 минут, в течение которых дублем за Лехию отличился Сезоненко, а гости ответили голом Яницкого с пенальти.

После перерыва больше повезло Лехии, которая сумела развить свое преимущество. На 60-й минуте Бобчек оформил дубль, а в конце матча окончательно добил Гурник голом Вьюнника в результате потери мяча другого украинца Хланя.

В составе Лехии весь матч провел арендованный динамовец Максим Дьячук. Богдан Вьюнник вышел на 69-й минуте. Иван Желизко пропускал игру из-за перебора карточек, а другой арендованный у Динамо Антон Царенко остался в запасе.

Полузащитник Гурника Максим Хлань провел на поле 83 минуты.

Экстракласса. 18 тур

Лехия – Гурник 5:2

Гол: Бобчек, 7, 60; Сезоненко, 45+4, 45+8; Вьюнник, 71 – Геллебранд, 35; Яницкий, 45+17 (с пенальти)