Лехия с тремя украинцами на поле в 1/8 финала Кубка Польши принимала Гурник. Матч в Гданьске завершился со счетом 1:3.

Текущий лидер Экстраклассы после серии неудач в чемпионате хотел реабилитироваться в кубковом поединке. Экс-игрок молодежной сборной Украины Максим Хлань впервые сыграл против бывшей команды.

«Польский Шахтер» до перерыва дважды поразил ворота соперника, позволив Лехии сократить отставание в счете - Желизко нашел на дальнем углу Вьюнника, а тот переправил мяч на Курминовского.

Финальную точку в встрече поставил Соу, который сначала выиграл дуэль с защитниками Лехии, а затем с хирургической точностью оформил дубль.

Лехия с первых минут выпустила на поле Ивана Желизко и Богдана Вьюнника, которого на 63-й минуте заменил арендованный динамовец Антон Царенко. Центрбек Максим Дячук, который также принадлежит Динамо, провел игру в запасе.

Полузащитник Гурника Максим Хлань провёл весь матч, однако результативно не отметился.

Кубок Польши. 1/8 финала

Лехия - Гурник 1:2

Голы: Курминовский, 39 - Яницкий, 31, Соу, 33, 84

5 декабря Гурник будет ждать Лехию с ответным визитом в рамках 18 тура Экстраклассы перед зимним перерывом.