Сергей Разумовский

4 декабря в 1/8 финала Кубка Польши состоялся матч между Хойничанкой и Короной Кельце. Основное время матча закончилось вничью, и в итоге именно хозяева получили путевку в следующий раунд, победив в серии послематчевых пенальти. Корона Кельце, в свою очередь, прекратила борьбу в турнире.

Ключевой фигурой встречи стал украинский защитник Дмитрий Юхимович. На последних секундах основного времени, на 98-й минуте, он успел первым на добивании после удара со штрафного и сравнял счет, вернув своей команде шансы на продолжение борьбы. Именно этот гол перевел матч в послематчевую серию.

𝐂𝐎 𝐓𝐀𝐌 𝐒𝐈𝐄̨ 𝐃𝐙𝐈𝐄𝐉𝐄 ⁉️



Fatalny błąd Pau Resty dał Chojniczance szansę na wyrównanie i... dogrywkę ❗️



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/zp64TiCLlh pic.twitter.com/j7diNHm9hV — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2025

В решающей серии пенальти Хойничанка оказалась точнее соперника, выиграв со счетом 4:3. Дмитрий Юхимович также уверенно реализовал свой удар с 11-метровой отметки, еще раз подтвердив свой статус одного из героев матча.

Украинский защитник выступает в Польше с марта 2022 года. Сначала он защищал цвета клуба Знич Прушкув, а в январе этого года подписал контракт с Хойничанкой. В текущем сезоне Юхимович уже провел 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами, демонстрируя не только надежность в обороне, но и полезность в нападении.

Кубок Польши, 1/8 финала

Хойничанка – Корона Кельце – 1:1 (4:3 – пен.)

Голы: Юхимович, 90+8 – Светлин, 65

Удаление: Реста, 90+7 (Корона Кельце)

Напомним, украинская дуэль в Кубке Польши определила четвертьфиналиста.