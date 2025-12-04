Гол украинца на 98-й минуте определил судьбу матча Кубка Польши. Видео
Защитник сравнял счет на последних секундах основного времени
около 4 часов назад
4 декабря в 1/8 финала Кубка Польши состоялся матч между Хойничанкой и Короной Кельце. Основное время матча закончилось вничью, и в итоге именно хозяева получили путевку в следующий раунд, победив в серии послематчевых пенальти. Корона Кельце, в свою очередь, прекратила борьбу в турнире.
Ключевой фигурой встречи стал украинский защитник Дмитрий Юхимович. На последних секундах основного времени, на 98-й минуте, он успел первым на добивании после удара со штрафного и сравнял счет, вернув своей команде шансы на продолжение борьбы. Именно этот гол перевел матч в послематчевую серию.
В решающей серии пенальти Хойничанка оказалась точнее соперника, выиграв со счетом 4:3. Дмитрий Юхимович также уверенно реализовал свой удар с 11-метровой отметки, еще раз подтвердив свой статус одного из героев матча.
Украинский защитник выступает в Польше с марта 2022 года. Сначала он защищал цвета клуба Знич Прушкув, а в январе этого года подписал контракт с Хойничанкой. В текущем сезоне Юхимович уже провел 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами, демонстрируя не только надежность в обороне, но и полезность в нападении.
Кубок Польши, 1/8 финала
Хойничанка – Корона Кельце – 1:1 (4:3 – пен.)
Голы: Юхимович, 90+8 – Светлин, 65
Удаление: Реста, 90+7 (Корона Кельце)
