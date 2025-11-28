Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал назначение Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера киевской команды после увольнения Александра Шовковского.

«Трудно сказать, потому что на взрослом уровне Костюк себя никак не проявил. Посмотрим, получится у него или нет. Главный вопрос и проблема – как Костюка примут Ярмоленко и другие ветераны. Одно дело U-19, которую никто не смотрит, и совсем другое – первая команда. Сейчас Костюк еще не седой, посмотрим, что будет через несколько месяцев. Конечно, ему будет сложно, но, как и всем тренерам, желаю ему успеха.

Думаю, Костюка не оставят, даже если он будет побеждать».