Леоненко отреагировал на увольнение Шовковского: «Это нужно было сделать давно»
Эксперт высказался о переменах в киевском клубе
1 день назад
Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал увольнение Александра Шовковского с должности главного тренера киевской команды.
«Это нужно было сделать давно. Шовковский вообще должен был уйти сам, а не ждать увольнения. Он же в Динамо побил все антирекорды Гиннеса в УПЛ, и это я даже не упоминаю о еврокубках. Игорь Михайлович всегда до последнего поддерживает тренеров, но даже у него терпение лопнуло, а доводить до этого не надо, тренер уже должен был уйти. Первого и второго места в УПЛ Динамо, наверное, уже не видать».
Шовковский возглавил Динамо 11 декабря 2023 года, вместо Мирчи Луческу. Под его руководством 50-летний специалист провел 90 матчей: 52 победы, 20 ничьих, 18 поражений.
Под руководством Шовковского бело-синие стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25.
В настоящее время Динамо занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 20 очков.