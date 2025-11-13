Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua поделился ожиданиями от матча отбора квалификации на чемпионат мира-2026 Франция – Украина.

«Хочется, чтобы в этом матче Украина зацепилась за какие-то очки. Но даже если проиграем, то самая важная игра будет против Исландии. Именно с ними мы будем бороться за второе место. Даже если обыграем Францию, ещё ничего не будет решено. Вот что самое неприятное. Украина последние матчи выигрывает случайно, играя хорошо только один тайм, как и Динамо.

Конечно, шансов у французов больше. Во-первых, они играют дома, а во-вторых, у них даже запасные сильнее, чем наша основа. Даже некоторые французские болельщики интереснее наших футболистов».