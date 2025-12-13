Павел Василенко

Роберт Левандовский уже определился со своим будущим. Несмотря на то, что его действующий контракт с Барселоной действует до лета 2026 года, польский нападающий твёрдо настроен остаться в Каталонии и готов пойти на серьёзные уступки.

В текущем сезоне Левандовский провел 17 матчей, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Все мячи были забиты в рамках Ла Лиги, однако общая нестабильность форварда вызывает беспокойство.

Серия невыразительных выступлений совпадает с неопределённостью относительно будущего игрока. Контракт Левандовского завершается 30 июня 2026 года, а переговоры о его продлении до сих пор не завершены. Тем временем «Барселона» активно ищет возможную замену в атакующей линии.

Как сообщает журналист Хосе Альварес, Левандовский не рассматривает уход из Барселоны. Более того, капитан сборной Польши готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу сохранить его в составе.

Такое решение напрямую связано со сложным финансовым положением Барселоны. Жест со стороны звёздного нападающего может существенно облегчить соблюдение клубом правил финансового фейр-плей.

Одновременно вариант с продолжением карьеры в Барселоне – не единственный. По информации источников, интерес к Левандовскому проявлял, в частности, итальянский Милан.

37-летний форвард выступает за Барселону с 2022 года. За это время он провел 164 матча, забил 109 голов и отдал 22 результативные передачи.