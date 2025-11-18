Нападающий Барселоны Роберт Левандовский может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как свидетельствуют слухи, интерес к 37-летнему форварду не ослабевает, несмотря на то, что его контракт с каталонским клубом завершится уже в следующем году.

По информации Indykaila News, один из топ-клубов Англии предложил Левандовскому годичный контракт. Название команды пока не раскрывают, однако источник предполагает, что речь идет о Манчестер Юнайтед, Челси или Тоттенхэм — клубы, которые ранее уже проявляли интерес к польскому нападающему.

В этом сезоне Левандовский продолжает демонстрировать стабильную результативность: он забил 7 голов в 12 матчах за Барселону.