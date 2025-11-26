Нападающий Барселоны Роберт Левандовски отклонил предложение о переходе в турецкий Фенербахче. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что стамбульский клуб начал переговоры о возможном трансфере 37-летнего форварда. Однако, по информации источника, Левандовски не намерен менять команду уже этой зимой и отказался от перехода.

По данным СМИ, польский нападающий планирует продолжать выступать за каталонцев как минимум до окончания текущего сезона.

В нынешней кампании Левандовски принял участие в 14 матчах и забил восемь голов. Его контракт с Барселоной действует до следующего лета. Ранее в Испании назвали причины, из-за которых сорвалось возвращение Месси в Барселону.