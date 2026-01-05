Павел Василенко

Карьера Кевина Кампля подходит к концу не из-за потери формы или места в составе, а из-за глубокой личной трагедии. 35-летний полузащитник объявил о решении покинуть РБ Лейпциг и фактически завершить профессиональные выступления, поставив на первое место семью после смерти своего брата Секи.

Словенский футболист провел в Лейпциге почти девять лет и стал одним из символов клуба. Однако события октября прошлого года кардинально изменили его приоритеты. Потеря брата заставила Кампля пересмотреть смысл всего, что происходило вокруг, и принять болезненное, но осознанное решение – «повесить бутсы на гвоздь».

О своем намерении Кампль уже сообщил руководству клуба. Матч против Фрайбурга (14 января) станет для него последним в футболке «быков». После трагедии хавбек опубликовал трогательное обращение в социальных сетях, где поблагодарил брата за жизненные уроки и признался, что его сердце навсегда останется с ним.

В комментарии для официального сайта Лейпцига Кампль поблагодарил клуб, тренеров, партнеров и болельщиков за годы поддержки и общие успехи. Он подчеркнул, что гордится путем, который команда прошла вместе, и трофеями, завоеванными за это время.

В завершение словенец четко обозначил свои приоритеты: в ближайшее время он хочет быть рядом с семьей. Кампль не исключает возвращения в футбол в далеком будущем, но сейчас признает – мысли о поле уступили желанию провести время с теми, кто для него важнее всего.