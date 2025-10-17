РБ Лейпциг снова проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Марлону Гомесу. По информации Transferfeed, немецкий клуб готов вернуться к переговорам о переходе бразильца уже ближайшим зимним трансферным окном.

Летом РБ Лейпциг уже контактировал с представителями Марлона, но тогда переход не состоялся из-за требований Шахтера, который оценивал игрока примерно в 30 миллионов евро. В настоящее время ситуация может измениться, и немецкий клуб видит возможность укрепить центр поля перед второй частью сезона.

В этом сезоне 21-летний бразильский хавбек провел 16 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Марлон присоединился к Шахтеру в январе 2024 года за 12 миллионов евро из бразильского клуба Васко да Гама.

Ранее сообщалось, что экстренер Шахтера возглавил польскую команду.