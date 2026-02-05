Сергей Разумовский

Полузащитник Динамо Киев Владимир Бражко после победы над Вересом со счетом 3:2 в контрольном матче на зимних сборах в Турции прокомментировал один из самых резонансных моментов поединка. В конце встречи в центре внимания оказался жесткий подкат со стороны соперника, который выглядел довольно опасно и вызвал бурную реакцию на поле.

После финального свистка хавбек киевлян рассказал, обошлось ли без повреждений и как он себя чувствует после этого эпизода. По словам Бражко, серьезной травмы он не получил. Футболист объяснил, что в моменте было неприятное столкновение — соперник наложился на стопу, из-за чего он почувствовал дискомфорт.

Чувствую себя нормально, просто была наложение на стопу. Сейчас сделаю процедуры, и все будет хорошо. Владимир Бражко

Бражко также прокомментировал победу над Вересом.