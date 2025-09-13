Павел Василенко

Тренер Полесья Сергей Кравченко рассказал, что вингер и лидер житомирян Алексей Гуцуляк в ближайшее время не сможет помочь команде Руслана Ротаня.

«У Гуцуляка травма. Первая степень повреждения — это полторы-две недели, поэтому мы его потеряли. Но это футбол. Он защищал честь нашего государства. Поэтому это потеря для нас», — рассказал Кравченко ютуб-каналу Полісся.

Напомним, что Гуцуляк сыграл за сборную Украины в матче отбора на ЧМ-2026 с Францией (0:2), после чего не попал в заявку на матч с Азербайджаном (1:1).

27-летний вингер в текущем сезоне провел 10 матчей за Полесье, забив гол и отдав две результативные передачи.

В пятом туре УПЛ житомиряне сыграют с Кривбассом 14 сентября. Начало встречи в 13:00.

Полесье в настоящее время занимает 11 место в чемпионате Украины, набрав три балла.