Эксперт по итальянскому футболу, скаут по Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал о перспективах лидеров Полесья и потенциальном переезде вингера Алексея Гуцуляка в Италию.

Назаренко во втором матче с Фиорентиной выглядел довольно неплохо, Гуцуляк старался, но физически у него не было сил, это было заметно. Вообще, оценивать строго индивидуального игрока в таких условиях переездов считаю не совсем объективно. Разницу эти и другие игроки должны показать начиная где-то через пару-тройку недель.

О Гуцуляке пишут, что есть заинтересованность со стороны итальянских клубов. Но не думаю, что это игрок, который сейчас в шорт-листах, скорее всего, он мог бы быть тем, кто интересен, но не сейчас.

Крушинский, на мой взгляд, очень интересный игрок, футболист довольно молодой, но который имеет необходимые амбиции, которые нужны для карьерного роста. Для Полесья я бы сказал так: это футболист — образец, какими должны быть игроки, которые идут играть в проект Буткевича.

Велетень? Такому проекту нужны сильные игроки, амбициозные и способные прогрессировать под руководством тренера.