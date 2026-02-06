Павел Василенко

ЛНЗ официально объявил о подписании ганского вингера Абдула Авуду.

Футболист португальской Визелы перешел в черкасский клуб на правах аренды сроком на один год с правом выкупа, сообщает пресс-служба фиолетовых.

В текущем сезоне ЛНЗ удерживает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея 35 очков. Дополнительным аргументом в пользу лидерства является и преимущество над Шахтером по результатам очной встречи, которая завершилась победой ЛНЗ 4:1.

Параллельно команда продолжает выступление в Кубке Украины: ЛНЗ минимально прошел Рух (1:0) и вышел в четвертьфинал.