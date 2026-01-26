Черкасский ЛНЗ уверенно обыграл польскую Полонию (2:0) в рамках учебно-тренировочного сбора перед второй частью сезона УПЛ. Главный тренер фиолетовых Виталий Пономарев рассказал, какие моменты поединка произвели на него наибольшее впечатление.

Кроме того, наставник отметил, что в ходе матча активно экспериментировал с тактическими построениями, пробуя различные схемы. Пономарев также подчеркнул, что остался доволен отсутствием травм у своих подопечных во время сборов. Цитирует специалиста Sport.ua.

«Договорились с визави, что сыграем четыре тайма по 30 минут, чтобы все заявленные футболисты смогли провести по часу на поле. И радовало, что мы не уступали в физических кондициях Полонии, которая уже завершает подготовительный этап.

Также воспользовались возможностью поэкспериментировать с тактическими построениями. Если в первой части поединка действовали по схеме 4-3-3, то после проведенных замен взяли на вооружение 5-3-2. Я остался доволен, как подопечные выполняли наставления. Пока обходится без травм и все ребята очень мотивированы», — сказал Пономарев.