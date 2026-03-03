Миколенко помог Эвертону одержать «сухую» победу над Бернли
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
около 7 часов назад
В матче 29-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон на домашней арене одержал победу над Бернли.
Хозяева вывел вперед Джеймс Тарковски, который отличился на 30-й минуте встречи. Во втором тайме окончательный результат установил Кирнан Дьюсбери-Холл, удвоив преимущество своей команды.
Украинский защитник Эвертона Виталий Mykolenko появился в стартовом составе и отыграл полный матч.
АПЛ. 29-й тур
Эвертон — Бернли — 2:0
Голы: Джеймс Тарковски, 32, Кирнан Дьюсбери-Холл, 60
После 29-го тура Эвертон закрепился на восьмой позиции, имея в активе 43 очка. Ситуация Бернли остается критической — команда с 19 очками занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ.
