Челси победил Лидс и вышел в финал Кубка Англии
Единственный гол в матче забил Энцо Фернандес
около 2 часов назад
Челси вышел в финал Кубка Англии, победив Лидс.
Единственный гол в полуфинальном матче на 23-й минуте забил Энцо Фернандес, который головой замкнул подачу Педру Нету.
Кубок Англии. Полуфинал
Челси — Лидс — 1:0
Гол: Фернандес, 23
В финале турнира, который состоится 16 мая на стадионе Уэмбли, Челси сыграет против Манчестер Сити.
