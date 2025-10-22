Лига чемпионов. Айнтрахт всерьез разозлил Ливерпуль
Волевой выигрыш чемпиона Англии
9 минут назад
Фото - Getty Images
Айнтрахт в рамках 3 тура Лиги чемпионов встретился с Ливерпулем. Матч во Франкфурте завершился со счетом 1:5.
Хозяевам удалось продержаться около получаса, ухитрившись организовать гол в ворота Ливерпуля, который записал на свой счет Кристенсен.
Пропущенный гол по-настоящему разозлил команду Арне Слота, которая еще до перерыва перевернула ход игры в свою пользу.
Второе половина встречи засвидетельствовала преимущество Ливерпуля, не оставившего шансов Айнтрахту вернуться в игру.
Лига чемпионов. 3 тур
Айнтрахт - Ливерпуль 1:5
Голы: Кристенсен, 26 - Экетике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70
