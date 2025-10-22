Карабах с Кащуком проиграл Атлетико в матче Лиги чемпионов
Испанская команда одержала волевую победу
около 2 часов назад
Атлетик у Бильбао принимал Карабах в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Уже на первой минуте игры азербайджанцы вышли вперед – счет в матче открыл нападающий Карабаха Леандро Андраде. Испанская команда смогла восстановить паритет лишь в конце первого тайма благодаря точному удару Горки Гурусеты.
Под конец второй половины игры Атлетик все-таки смог выйти вперед – второй гол басков забил полузащитник Роберт Наварро. Точку в игре поставил нападающий Гурусета, который оформил дубль.
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук вышел на поле на 67-й минуте игры.
Карабах в настоящее время занимает 10 место в общей таблице Лиги чемпионов, имея шесть очков.
Атлетик находится на 21 месте турнирной таблицы, набрав три балла в трех матчах.
Лига чемпионов, 3-й тур
Атлетик – Карабах – 3:1
Голы: Гурусета, 40, 88, Наварро, 70 – Леандро Андраде, 1.