Лига чемпионов. Галатасарай победил Буде-Глимт, Осимхен оформил дубль
Команды забили по четыре мяча на двоих
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Галатасарай дома обыграл норвежский Будё-Глимт в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Дубль в этой встрече оформил форвард стамбульской команды Виктор Осимхен. Ещё один гол для Галатасарая забил Юнус Акгюн, а у гостей отметился Андреас Хельмерсен.
На данный момент Галатасарай занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав шесть очков, Будё-Глимт – 26-й (два балла).
Лига чемпионов, 3-й тур
Галатасарай – Будё-Глимт – 3:1
Голы: Осимхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Хельмерсен, 75.