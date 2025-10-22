Павел Василенко

Галатасарай дома обыграл норвежский Будё-Глимт в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Дубль в этой встрече оформил форвард стамбульской команды Виктор Осимхен. Ещё один гол для Галатасарая забил Юнус Акгюн, а у гостей отметился Андреас Хельмерсен.

На данный момент Галатасарай занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав шесть очков, Будё-Глимт – 26-й (два балла).

Лига чемпионов, 3-й тур

Галатасарай – Будё-Глимт – 3:1

Голы: Осимхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Хельмерсен, 75.