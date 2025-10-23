Лига чемпионов. Бавария не заметила Брюгге, Викарио блистает в Монако
И другие результаты игрового дня
20 минут назад
Фото - УЕФА
Накануне завершились матчи 3 тура основного этапа Лиги чемпионов.
Брюгге продолжает быть донором очков, попав под каток Баварии.
Одним из главных героев игрового дня можно назвать кипера Тоттенхэма Викарио, благодаря которому лондонцы уехали из Монако с ничьей в активе.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей среды.
Лига чемпионов. 3 тур
Бавария - Брюгге 4:0
Голы: Карл, 5, Кейн, 14, Диас, 34, Джексон, 79
Монако - Тоттенхэм 0:0
Аталанта - Славия 0:0
Лига чемпионов. Галатасарай победил Буде-Глимт, Осимхен оформил дубль.
Поделиться