Лига чемпионов. Бавария не заметила Юнион, Атлетик делает камбэк в Бергамо
Обзор матчей 7 тура
около 18 часов назад
Фото - Getty Images
Накануне завершился ряд поединков 7 тура Лиги чемпионов.
Бавария за тур до завершения группового турнира гарантировала себе участие в 1/8 финала. В свою очередь, Ньюкасл и Челси до последнего тура будут вести борьбу за попадание в топ-8 с группой преследователей.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей среды.
Лига чемпионов. 7 тур
Бавария - Юнион 2:0
Голы: Кейн, 52, 55 (с пенальти)
Аталанта - Атлетик 2:3
Голы: Скамакка, 16, Крстович, 88 - Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74
Челси - Пафос 1:0
Гол: Кайседо, 78
Ньюкасл - ПСВ 3:0
Голы: Висса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65