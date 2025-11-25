Испанские журналисты опубликовали детальную историю трансферной операции, которая могла вернуть Лионеля Месси в Барселону после завершения его контракта с ПСЖ. По данным издания Sport.es, клуб был чрезвычайно близок к финальному согласованию сделки.

По информации журналиста Давида Бернабеу, в первые дни переговоров трансфер выглядел почти решенным. Ла Лига предварительно согласовала операцию, Хави одобрил спортивный проект, а руководство Барселоны подготовило контракт для нападающего. Месси передал главному тренеру, что хочет вернуться и готов принять другую роль в команде.

Однако ситуация резко изменилась после встречи Хорхе Месси с руководством клуба. Как передает Sport TV, стало известно, что лига не может предоставить окончательное разрешение на регистрацию сделки, поскольку финансовое состояние Барселоны не позволяло осуществить трансфер в полном объеме.

Процесс пришлось приостановить, и неопределенность вокруг возможного возвращения привела к тому, что аргентинец в итоге выбрал путь в Интер Майами.

Также, Месси сравнялся с Пушкашем по показателю голевых передач за карьеру.