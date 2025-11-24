Челси и Арсенал нацелились на одноклубника Зинченко
Лондонцы хотят купить центрального защитника Мурильо
около 2 часов назад
Мурильо/фото: Ноттингем Форест
Лондонские Челси и Арсенал проявляют интерес к центральному защитнику Ноттингем Форест Мурильо, сообщает Caught Offside.
По данным источника, в клубе не планируют отпускать одного из своих ключевых игроков в течение сезона, однако могут согласиться на предложение в диапазоне 80–90 миллионов евро.
Контракт футболиста с командой действует до 30 июня 2029 года, а его текущая стоимость по данным Трансфермаркт составляет 55 млн евро.
В нынешней кампании Мурильо провел за Ноттингем Форест 12 поединков и отметился одним забитым мячом.