Лига чемпионов. Магия Де Брюйне, Боруссия Д не заметила Атлетик
И другие результаты матчей среды
14 минут назад
Накануне завершились матчи 2 тура Лиги чемпионов.
Чемпионская дуэль Наполи и Спортинга позволила команде Антонио Конте одержать первую победу в этом розыгрыше ЛЧ.
В Дортмунде местная Боруссия после безумной перестрелки с Ювентусом порадовала своих фанатов уверенной победой над Атлетиком.
Предлагаем ознакомиться с другими результатами игрового дня.
Лига чемпионов. 2 тур
Наполи - Спортинг 2:1
Голы: Хойлунд, 36, 79 - Суарес, 62.
Боруссия Д - Атлетик 4:1
Голы: Свенссон, 29, Чуквуемека, 51, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 - Гурусета, 61
Вильярреал - Ювентус 2:2
Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 - Гатти, 49, Консейсан, 56
Байер - ПСВ 1:1
Голы: Кофане, 65 - Сайбари, 72
Лига чемпионов. Арсенал победил Олимпиакос, Яремчук все еще вне игры.
Поделиться