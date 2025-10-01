Арсенал одержал вторую победу в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/2026. В матче 2-го тура лондонцы обыграли на домашнем стадионе Эмирейтс греческий Олимпиакос со счётом 2:0.

Габриэл Мартинелли открыл счёт на 12-й минуте, а в конце игры Букайо Сака поставил точку, забив на 90+2-й минуте.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, которую он получил в начале августа.

После этой победы Арсенал набрал шесть очков и закрепился в верхней части турнирной таблицы. Олимпиакос с одним очком остаётся среди аутсайдеров группы.

В следующем туре Арсенал 21 октября примет на своём поле Атлетико, тогда как Олимпиакос в тот же день сыграет в гостях против Барселоны.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Арсенал – Олимпиакос 2:0 (Мартинелли 12, Сака 90+2)