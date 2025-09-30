Футбольный агент Джованни Бекали высказался о трансфере молдавского форварда молодежной сборной Румынии Владислава Бленуце. Его слова приводит Fanatik.

Мне позвонили и сказали, что Митителу не доверяет президенту Динамо. Митителу не доверял Суркису. Он думал, что тот не даст денег за трансфер Бленуце.

Я не понимаю поведение Владислава. Как можно ехать в Украину зарабатывать 5-6 тысяч долларов и говорить, что хотел бы играть в российском чемпионате? Болельщики украинской команды уже его проклинают. Бленуце сам создал эту проблему. Как можно говорить такие вещи? Сейчас все зависит от того, сколько голов он забьет. Не верю, что у него что-то получится в чемпионате Украины.

Там плохие болельщики. Они хуже, чем в Донецке. Болельщики в Киеве действительно плохие. Там все решает президент, - рассказал Бекали.