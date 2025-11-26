Павел Василенко

Футболисты Пафоса сыграли вничью на своем поле с Монако (2:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Гости открыли счёт на 5-й минуте – отличился Минамино.

Хозяева поля сравняли счёт на 18-й минуте благодаря ветерану Давиду Луису. Через восемь минут Монако снова вышел вперёд, и долгое время казалось, что они одержат победу.

Но судьбу матча решил автогол на 88-й минуте, который забил игрок Монако Салису.

На данный момент Пафос занимает 23-е место в турнирной таблице ЛЧ с шестью баллами, Монако идет на 22-й позиции (6 баллов).

Лига чемпионов, 5-й тур

Пафос – Монако – 2:2

Голы: Давид Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балогун, 26.