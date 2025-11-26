38-летний бразильский защитник Пафоса Давид Луис снова отличился в Лиге чемпионов — впервые с сезона 2017/18. Его гол в среду в матче вечернего слота Пафос (Кипр) - Монако (Франция) стал примечательным эпизодом пятого тура общего этапа турнира.

В начале матча инициативой владел Монако: Таками Минамино открыл счет, воспользовавшись одной из первых возможностей команды на 5-й минуте. Однако уже на 18-й Луис результативным ударом сравнял ситуацию на табло и подарил кипрскому клубу шансы на успех.

Тем не менее, равновесие сохранялось недолго. Уже вскоре Фоларин Балогун вернул Монако преимущество на 26-й минуте. Первый тайм завершился в пользу Монако 1:2.

Для Давида Луиса этот гол стал первым в Лиге чемпионов за последние восемь лет — в прошлый раз он забивал ещё в составе Челси.