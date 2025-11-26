Первая победа. Как Копенгаген сыграл с Кайратом в матче Лиги чемпионов
Хозяева завоевали три очка
около 1 часа назад
Фото - ФК Копенгаген
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов датский Копенгаген на своем поле победил Кайрат из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 3:2.
На 26-й минуте форвард Копенгагена Виктор Дадасон вывел хозяев вперед. Во втором тайме отличились Джордан Ларссон и Роберт. Гости забили два гола в конце игры.
Копенгаген одержал первую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. На данный момент датская команда занимает 29-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Кайрат – 35-й с одним баллом в активе.
Лига чемпионов, 5-й тур
Копенгаген – Кайрат – 3:2
Голы: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пенальти), Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90.