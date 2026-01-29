Павел Василенко

Впервые с сезона 2017/18 сразу пять клубов из Англии пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Арсенал, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм и Манчестер Сити финишировали в топ-8 общей таблицы лигового этапа, гарантируя себе прямой выход в плей-офф без дополнительных матчей.

Близок к историческому рекорду был и Ньюкасл. «Сороки» завершили основной этап на 12-й позиции и вынуждены бороться за место в 1/8 финала через плей-офф. В то же время они сохраняют преимущество домашнего поля в ответном матче и потенциально менее грозного соперника из диапазона 17–24 мест таблицы.

В последний раз подобное доминирование англичан в Лиге чемпионов было зафиксировано в сезоне 2017/18. Тогда пятью представителями Английской Премьер-лиги стали Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити и Тоттенхэм. Лишь Челси тогда не выиграл свою группу, финишировав вторым позади Ромы, обогнав Атлетико и Карабах.

Тем не менее, большое количество английских клубов не гарантирует полного триумфа. В 1/8 финала МЮ выбил Севилью, Тоттенхэм сенсационно прошел Ювентус, а Челси одолел Барселону. Ливерпуль уверенно разобрался с Порту, а Ман Сити – с Базелем. Именно Ливерпуль и Манчестер Сити сошлись в четвертьфинале, где мерсисайдцы взяли верх со счетом 5:1 по сумме двух матчей и вышли в финал.

Тот финал в Киеве против Реала навсегда запомнился шедевральным ударом звезды мадридцев Гарета Бэйла и фатальными ошибками голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса.