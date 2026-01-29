Павел Василенко

Даже на фоне командных проблем и болезненных поражений мадридского Реала Килиан Мбаппе продолжает переписывать историю Лиги чемпионов. Французский форвард установил новый рекорд турнира, превзойдя достижение легендарного Криштиану Роналду по количеству голов, забитых на групповом или основном этапе соревнований.

В текущем сезоне Мбаппе отметился 11 забитыми мячами в семи матчах, что стало лучшим показателем за всю историю этой стадии турнира. Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который в сезоне 2015/2016 забил 10 голов на групповом этапе Лиги чемпионов, выступая за тот же Реал.

Стоит отметить, что с сезона 2024/2025 формат Лиги чемпионов претерпел кардинальные изменения. Количество участников возросло с 32 до 36 команд, а классическую систему с восьми групп заменил расширенный лиговый этап, в рамках которого клубы проводят больше матчей. Ранее каждая команда играла по шесть поединков, теперь же календарь стал значительно насыщеннее.

Несмотря на изменения формата, Лига чемпионов остается самым престижным клубным турниром Европы, а рекордсменом по количеству титулов по-прежнему является мадридский Реал, выигрывавший трофей 15 раз. В то же время действующим победителем турнира остается ПСЖ, который триумфировал в прошлом сезоне.