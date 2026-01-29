Голкипер Бенфики Анатолий Трубин подвел итоги матча 8 тура Лиги чемпионов против Реала (4:2). Его слова приводит Record.

Это был безумный момент. У меня был похожий момент против "Порту", но теперь я действительно забил. Я не Павлидис, я не привык забивать. Я сделал это впервые. Невероятно.

Мы играли очень хорошо. Мы не боялись, и у них невероятные игроки, одни из лучших в мире, - сказал Трубина.