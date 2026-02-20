Павел Василенко

Для Пари Сен-Жермен наступил тревожный момент в решающей фазе сезона. Парижане на некоторое время потеряли одного из своих ключевых атакующих игроков – Усман Дембеле. 28-летний футболист получил травму икроножной мышцы и вынужден приостановить выступления.

Из-за травмы Дембеле пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Дополнительным ударом для ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забавный, стало его отсутствие после сложного матча с Монако, в котором он был вынужден покинуть поле еще в начале первого тайма. Главный тренер парижан Луис Энрике признал, что ситуация непростая, но клуб не намерен рисковать здоровьем футболистов.

«Это потеря для команды, однако мы не будем форсировать возвращение ни одного игрока. Нам нужно адаптироваться и максимально грамотно выйти из этой ситуации», – отметил наставник ПСЖ.

Точные сроки восстановления Дембеле пока не озвучиваются. В клубе сообщили, что в ближайшее время он будет работать по индивидуальной программе в тренажерном зале. Несмотря на паузу, вклад вингера в текущий сезон остается весомым: игрок сборной Франции уже отметился 11 голами в 25 матчах и является одним из системообразующих элементов атакующей игры парижан.