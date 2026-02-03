Павел Василенко

Саудовская профессиональная лига готовит трансферную бомбу, которая может стать крупнейшей сделкой в турнире со времен перехода Криштиану Роналду. Неожиданной, но приоритетной целью арабских клубов стал звездный вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Контракт француза с парижским грандом действует до лета 2028 года, однако руководство саудовской лиги уже работает над чрезвычайно выгодным финансовым предложением, которое должно соблазнить футболиста переехать на Ближний Восток. За последние годы лига уже привлекла мировых звезд — от Криштиану Роналду и Карима Бензема до Неймара, Садио Мане и Рубена Невеша.

Как сообщает Sky Sports, предварительные контакты по возможному летнему трансферу Дембеле уже состоялись. В настоящее время футболист полностью сосредоточен на выступлениях за ПСЖ и подготовке к летнему чемпионату мира. В то же время после турнира его будущее может оказаться под особым вниманием — тогда у Дембеле останется лишь два года по действующему контракту.

Вопрос будущего вингера активно обсуждается на фоне слухов о его желании получить существенное повышение зарплаты после получения «Золотого мяча». Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже опроверг информацию об отказе Дембеле от нового контракта, а президент клуба Нассер Аль-Хелайфи подчеркнул: все игроки должны соблюдать финансовую структуру клуба.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ выиграл четыре трофея, включая историческую Лигу чемпионов, но нынешняя кампания складывается для парижан значительно сложнее.