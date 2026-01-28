Дембеле может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Футболист пока не продлил контракт с ПСЖ
около 2 часов назад
Усман Дембеле/фото: ПСЖ
Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.
Источник отмечает, что 28-летний футболист находится в поле зрения нескольких клубов Ближнего Востока. Пока Дембеле не продлил контракт с парижским клубом, существует реальная вероятность его перехода в один из саудовских клубов. Сумма трансфера около 100 миллионов евро может убедить ПСЖ отпустить игрока.
В этом сезоне Усман Дембеле провел 20 матчей за клуб, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. Француз также является действующим обладателем Золотого мяча.