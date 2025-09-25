Лилль и Стяуа одержали победы в первом туре Лиги Европы
Команды одержали минимальные победы
1 день назад
В стартовом туре Лиги Европы Лилль встретился с Бранном. Французская команда действовала активнее и контролировала игру, однако соперник также создавал опасные моменты.
Счет был открыт на 54-й минуте усилиями Хамзы Игамане, но гости быстро восстановили равновесие благодаря точному удару Сайвара-Атли Магнуссона. Победный мяч хозяева забили лишь на 80-й минуте - его автором стал Оливье Жиру, который обеспечил победу Лилля с результатом 2:1.
Лига Европы, первый тур
Лилль - Бранн - 2:1
Голы: Игамане, 54, Жиру, 80 - Магнуссон, 60
В параллельном матче Стяуа гостил у голландского Гоу Эхед Иглс. Судьбу матча решил единственный забитый мяч в начале игры.
Благодаря пасу, который выполнил Денис Алибек, Давид Микулеску оказался в выгодной позиции в штрафной площадке и хладнокровно пробил в нижний левый угол ворот.
Больше команды не забивали и финальный свисток зафиксировал победу Стяуа.
Лига Европы, первый тур
Гоу Эхед Иглс - Стяуа - 0:1
Гол: Микулеску, 13
Поделиться