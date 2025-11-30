Сергей Разумовский

В 14-м туре французской Лиги 1 Лилль одержал трудную выездную победу над Гавром со счётом 1:0.

Матч на длинные отрезки превратился в борьбу без большого количества голевых моментов, а ключевым событием первой половины второго тайма стало удаление в составе гостей: на 51-й минуте Буадди получил красную карточку, оставив Лилль в меньшинстве почти на всю 45-минутку. После этого Гавр активизировался и попытался дожать соперника, однако защита и вратарь гостей действовали уверенно.

Несмотря на численное преимущество хозяев, решающий гол забил именно Лилль в конце матча. На 88-й минуте Игаман воспользовался одной из немногих контратак гостей, точно завершив её ударом и установив счёт 0:1. В заключительные минуты Гавр пошёл вперёд большими силами, но «доги» сумели удержать минимальное преимущество и унести с собой три очка после чрезвычайно напряжённого матча.

К вашему вниманию обзор матча.

Лилль набрал 26 очков и поднялся в топ-4. Гавр с 14 баллами в двух шагах от зоны вылета.

Лига 1, 14-й тур

Гавр – Лилль 0:1

Гол: Игаман 88

Удаление: Буадди 51