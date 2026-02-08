Лион, несмотря на удаление Эндрика, удержал победу над Нантом
Дебют Яремчука уже близко
Фото - Олимпик Лион
Нант в рамках 21 тура Лиги 1 дома принимал Лион. Матч завершился со счетом 0:1.
Новый клуб форварда сборной Украины Романа Яремчука благодаря единственному голу Шульца
Команда Паулу Фонсеки заключительные полчаса провела в меньшинстве, когда Эндрик умудрился заработать вторую желтую.
Дисквалификация арендованного у Реала бразильца может повлечь за собой дебют Яремчука в следующем матче Олимпика против Ниццы (15 февраля).
Лига 1. 21 тур
Нант - Лион 0:1
Гол: Шульц, 25