Ливерпуль продолжает борьбу за места в Лиге чемпионов и примет Вест Хэм, который пытается избежать вылета из Премьер-лиги.

Форма команд и новости перед матчем

Ливерпуль вырвал победу в последнюю минуту в предыдущем туре – Алексис Мак Аллистер забил на 97-й минуте против Ноттингем Форест (1:0). Это третья подряд победа Красных без пропущенных голов и пятая в шести последних матчах во всех турнирах (1 поражение). Команда Арне Слота отстает от топ-4 всего на три очка. Дома Ливерпуль проиграл только один из последних десяти матчей (6 побед, 3 ничьих).

Вест Хэм занимает 18-е место после двух ничьих подряд, которые могли стать победами: пропустили на 96-й минуте от Манчестер Юнайтед (1:1) и не реализовали моменты против Борнмута. «Молотобойцы» набрали 11 очков в последних шести матчах лиги – столько же, сколько в предыдущих 18. Однако на выезде против действующих чемпионов АПЛ они проиграли 26 из 29 матчей (1 победа, 2 ничьих).

История противостояний

Ливерпуль выиграл 9 из 10 последних матчей против Вест Хэма (1 ничья). На домашнем стадионе против «молотобойцев» мерсисайдцы проиграли только один из 58 последних поединков (43 победы, 14 ничьих).

Горячая статистика и тренды

Ни одна команда АПЛ в этом сезоне не забила больше голов на 90-й минуте и позже, чем Ливерпуль (13).

Лишь два из 13 домашних матчей Ливерпуля в чемпионате имели более 3,5 голов.

Нуно Эшпириту Санту проиграл 8 матчей АПЛ против Ливерпуля – больше всего против любого клуба.

Лишь два из 13 выездных матчей Вест Хэма в лиге этого сезона имели более 3,5 голов.

Ключевые игроки и потери

Коди Гакпо забил больше голов именно против Вест Хэма, чем против любой другой команды (4 из 6 – во втором тайме). Все семь его голов за клуб в этом сезоне пришлись на вторую половину матча. Джаррод Боуэн забил дважды на «Энфилде» и может забить быстро: четыре его последних гола были в первые 30 минут.

У Ливерпуля возможно возвращение Флориана Вирца после пропуска предыдущего матча. У Вест Хэма дисквалифицирован Фредди Поттс.

Прогноз

«Ливерпуль» продолжает позитивную серию и может победить без лишнего риска, поэтому ставка на победу Красных с тоталом меньше 3,5 голов выглядит перспективной.

