Кубок Англии: Вест Хэм едва прошел клуб Лиги 1. Видео
Все решилось в дополнительное время.
25 минут назад
Фото - Getty Images
Бертон в 4 раунде Кубка Англии минимально уступил Вест Хэму. Матч завершился со счетом 0:1.
После 90 минут безголевой ничьей, понадобилось всего пять минут дополнительного времени, чтобы прорвать оборону соперника, когда вышедший на замену Саммервилл мощно пробил мимо голкипера, воспользовавшись рикошетом после великолепного прорыва с левого фланга.
Имея 25 минут, футболисты Бертона не смогли отыграться. Решительная игра Вест Хэма в обороне после удаления Поттса обеспечила команде Нуну Эшпириту Санту место в 1/8 финала турнира.
Кубок Англии. 4 раунд
Бертон - Вест Хэм 0:1
Гол: Саммервилл, 95
Поделиться