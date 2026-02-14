Бертон в 4 раунде Кубка Англии минимально уступил Вест Хэму. Матч завершился со счетом 0:1.

После 90 минут безголевой ничьей, понадобилось всего пять минут дополнительного времени, чтобы прорвать оборону соперника, когда вышедший на замену Саммервилл мощно пробил мимо голкипера, воспользовавшись рикошетом после великолепного прорыва с левого фланга.

Имея 25 минут, футболисты Бертона не смогли отыграться. Решительная игра Вест Хэма в обороне после удаления Поттса обеспечила команде Нуну Эшпириту Санту место в 1/8 финала турнира.

Кубок Англии. 4 раунд

Бертон - Вест Хэм 0:1

Гол: Саммервилл, 95