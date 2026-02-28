Павел Василенко

Ливерпуль отчитался о рекордных финансовых показателях за сезон, завершившийся в мае 2025 года. По данным Reuters, красные получили 703 миллиона фунтов стерлингов дохода – самый высокий показатель в истории клуба. Чемпионский сезон в Английской Премьер-лиге, где мерсисайдцы завоевали свой 20-й титул, напрямую повлиял на финансовый прорыв.

Основным двигателем роста стали телевизионные права – их объем вырос на 60 миллионов и достиг 264 миллионов фунтов. Доход в день матча также поднялся на 14 миллионов, а коммерческие поступления – еще на 15 миллионов по сравнению с предыдущим годом. В то же время административные расходы увеличились на 57 миллионов, что отражает масштаб инвестиций в развитие структуры клуба.

Финансовая мощь позволила Ливерпулю агрессивно действовать на трансферном рынке: среди громких приобретений – Александер Исак, Флориан Вирц и Уго Экитеки. Общие расходы приблизились к полумиллиарду евро. Несмотря на это, нынешний сезон складывается для команды непросто – красные пока что находятся вне зоны Лиги чемпионов, что создает новый вызов для руководства.