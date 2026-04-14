Александр Сукманский

Шестикратный чемпион Европы Ливерпуль оказался на грани вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов, если не сможет отыграть дефицит в два мяча в ответном матче против действующего обладателя трофея ПСЖ.

Поражение в первом матче в Париже стало для Ливерпуля третьим подряд во всех турнирах. Однако в выходные команда Арне Слота частично восстановила уверенность, победив Фулхэм 2:0 и сохранив шансы на место в топ-5 АПЛ. Для прохода дальше Ливерпулю нужна победа с таким же счётом, но задача выглядит чрезвычайно сложной. Команда уже девять раз выбывала из европейских турниров, проигрывая первый матч плей-офф с разницей в два мяча. Болельщики на «Энфилде» надеются на повторение духа сезона 2018/19, когда Ливерпуль отыграл дефицит 0:3 в матче с Барселоной и победил 4:0. «Красные» выиграли 16 из 20 последних домашних матчей в Европе (4 поражения), но прошлогоднее поражение от ПСЖ именно на этом стадионе оставило свежие психологические шрамы.

ПСЖ получил выходные от французских футбольных властей, чтобы полностью сосредоточиться на обеспечении выхода к полуфиналу Лиги чемпионов в третий раз подряд – достижение, которого ещё никогда не удавалось ни одному французскому клубу. Победа в первом матче стала для ПСЖ восьмым беспроигрышным матчем в плей-офф Лиги чемпионов (7 побед, 1 ничья) – рекорд, которого не превзошёл ни один другой французский клуб. Трудно представить, что эта серия завершится для команды, выигравшей пять матчей подряд, три из которых – против английских клубов. Кроме того, шесть побед в семи последних выездных матчах во всех турнирах (1 поражение) свидетельствуют о том, что ПСЖ комфортно чувствует себя на выезде.

История встреч

ПСЖ имеет небольшое преимущество в личных встречах (4 победы, 3 поражения Ливерпуля), причём пять из семи матчей завершились без ответа. После победы в первом матче ПСЖ выиграл шесть из семи последних встреч против английских команд в Лиге чемпионов (1 ничья).

Ответный матч «Ливерпуль» - ПСЖ состоится во вторник, 14 апреля. Начало прямой трансляции на MEGOGO в 22:00.

Прогноз

Отчаянное желание Ливерпуля отыграть дефицит может сделать игру открытой, поэтому ставка на тотал больше 3,5 голов выглядит обоснованной.

