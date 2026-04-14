В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле примет ПСЖ. Поединок состоится сегодня, 14 апреля, на Энфилде, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед второй встречей парижане имеют комфортное преимущество в два мяча. В первом матче ПСЖ обеспечил себе такой гандикап благодаря голам Дезире Дуэ и Хвичи Кварацхелии, так что теперь команда Луиса Энрике находится в более выгодном положении перед выездом в Англию.

Отдельное внимание украинских болельщиков привлекает ситуация вокруг Ильи Забарного. Защитник сборной Украины в последнее время не выходил на поле в матчах Лиги чемпионов за парижан, однако такой счёт по сумме двух встреч может сыграть ему на руку. Преимущество ПСЖ даёт тренерскому штабу больше пространства для кадровых решений, а следовательно Забарный имеет некоторые шансы появиться в стартовом составе.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру можно будет на канале MEGOGO Футбол 1.