Денис Седашов

Защитник Эндрю Робертсон покинет Ливерпуль после завершения кампании 2025/26. Клуб официально подтвердил прекращение сотрудничества с шотландцем, который выступал за команду с 2017 года.

В составе мерсисайдцев Робертсон дважды выигрывал АПЛ, становился победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка лиги, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. В текущем сезоне защитник провел 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Вместе с Робертсоном летом ряды красных также покинет Мохаммед Салах.

