Эндрю Робертсон покинет Ливерпуль летом 2026 года
В текущем сезоне защитник провел 31 матч
10 минут назад
Защитник Эндрю Робертсон покинет Ливерпуль после завершения кампании 2025/26. Клуб официально подтвердил прекращение сотрудничества с шотландцем, который выступал за команду с 2017 года.
В составе мерсисайдцев Робертсон дважды выигрывал АПЛ, становился победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка лиги, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. В текущем сезоне защитник провел 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Вместе с Робертсоном летом ряды красных также покинет Мохаммед Салах.
Бывший тренер Шахтера возглавил Тоттенхэм.
